Глава Минобороны Украины заявил, что Киев не планирует наступление в Донбассе

КИЕВ, 3 февраля. /ТАСС/. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Вооруженные силы (ВСУ) сейчас не планируют наступление в Донбассе.

"Никакого наступления на Донбассе ВСУ не планируют", - заверил он на брифинге в четверг.

По его словам, интенсивность боев в Донбассе уменьшилась - за 21 день не погиб ни один украинский военный. "Это не идеальный, но все же режим остановки огня, который начинает работать", - сказал Резников.

Он сообщил, что в четверг в Донбасс везут большой пул западных журналистов. Ранее Резников информировал, что заявки на аккредитацию подали около 400 зарубежных журналистов и при этом нет ни одного военного корреспондента.

Резников также подчеркнул, что Россия не формирует ударных группировок на украинском направлении. "С точки зрения подготовки наступления его не происходит", - сказал министр. "В сравнении с пятницей существенных изменений или какого-то неожиданного факта не произошло", - отметил Резников, говоря о границе не только с Россией, но и с Белоруссией. "Вероятность значительной эскалации на сегодняшний момент низкая", - добавил он.

Министр в связи с этим отметил, что западные партнеры сменили свою риторику. "Сегодня мы получили очень важный сигнал, что слово imminent - "неизбежный" - относительно возможного вторжения уже не применяется в официальной риторике", - сказал Резников.

Данные ЛНР и ДНР

В последнее время в Луганской и Донецкой народных республиках неоднократно обращали внимание на фиксируемые их разведслужбами приготовления ВСУ к активным боевым действиям в Донбассе. При этом, по данным республик, украинские силовики тщательно скрывают стягивание сил. С 9 января в Донбассе отмечен рост напряженности, киевские силовики ведут обстрелы по всей линии соприкосновения.