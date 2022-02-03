AFP: Макрон планирует провести 3 февраля телефонные переговоры с Путиным и Зеленским

ПАРИЖ, 3 февраля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует провести в четверг, 3 февраля, телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, президентом Украины Владимиром Зеленским, польским президентом Анджеем Дудой, а также главой Европейского совета Шарлем Мишелем для деэскалации ситуации на Украине. Об этом сообщило в четверг Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на Елисейский дворец.

В сообщении отмечается, что разговор с "Владимиром Путиным состоится в 18:00 (20:00 мск)". Целью переговоров является поиск дипломатических решений для преодоления кризиса на границе Украины, указывает агентство.

Кремль пока не сообщал о планах такого разговора.

После этого Макрон, по данным AFP, позвонит Зеленскому. В сообщении отмечается, что перед разговором с российским лидером Макрон поговорит с Мишелем и Дудой.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.