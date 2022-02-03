Грузия попросила ЕС отказаться от использования термина "Южная Осетия"

ТБИЛИСИ, 3 февраля. /ТАСС/. Парламент Грузии готов обратиться к коллегам из Европарламента с просьбой отказаться от использования термина "Южная Осетия" в официальных документах ЕС. Соответствующую инициативу в четверг огласил глава комитета парламента республики по внешним связям Николоз Самхарадзе на встрече с евродепутатом, докладчиком по Грузии Свеном Миксером.

"Конституция Грузии не знакома с таким образованием, как Южная Осетия. Может быть, мы как-то сможем убрать этот термин из ваших официальных документов? Тем более что это является сталинским термином, и неприятно, когда Евросоюз или какая-то другая партнерская страна использует именно это название времен Сталина", - сказал Самхарадзе.

По словам депутата, если Европарламенту потребуется официальное обращение властей Грузии на этот счет, то грузинская сторона готова это сделать.

В конституции Грузии Южная Осетия упоминается один раз - и лишь в качестве бывшей Юго-Осетинской автономной области в составе Грузинской ССР. В официальных документах грузинская сторона для обозначения этого региона использует Цхинвальский регион или исторический термин Самачабло.

В 2008 году Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии, а Тбилиси в ответ разорвал дипотношения.