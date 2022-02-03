Медведчук: США прямо указывают Зеленскому, что необходимо исполнять минские соглашения

КИЕВ, 3 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение не имеют политической воли для мирного урегулирования конфликта в Донбассе, несмотря даже на призывы США. Такое мнение высказал в четверг глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Виктор Медведчук.

"Государственный секретарь США Энтони Блинкен после визита в Украину заявил, что минские соглашения - это способ мирного урегулирования и их не надо менять. В свою очередь украинские власти все время рассказывали сказки и пытались вешать лапшу на уши как западным партнерам, так и, что самое обидное и самое неприемлемое, гражданам Украины о том, что минские соглашения нельзя выполнять, потому что они направлены против интересов безопасности Украины", - отметил Медведчук в своем Telegram-канале.

Политик считает, что "Вашингтон фактически требует от Киева сменить риторику". "Разве последний разговор [президента США Джо] Байдена и [президента Украины Владимира] Зеленского не говорит о минских соглашениях? По версии официального сообщения пресс-службы Зеленского, не говорит. А вот в сообщении Белого дома об этом прямо сказано - о том, что прекращение огня, о котором договорились политические советники глав государств "нормандского" формата, поможет скорейшему выполнению минских соглашений", - подчеркнул Медведчук.

Оппозиционный политик задался вопросом, почему Зеленский, его служба протокола и его пресс-служба не сообщили об этом. "Опять возвращаемся к тому же: у Зеленского и его окружения нет политической воли на мирное урегулирование", - убежден Медведчук.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что путь к преодолению конфликта на востоке Украины очерчивают минские соглашения и Соединенные Штаты готовы оказать содействие в реализации данных договоренностей.

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат минские соглашения, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение на основе диалога с представителями Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако переговорный процесс фактически зашел в тупик из-за отказа Киева выполнять политические пункты минских соглашений. В частности, Киев отказывается от прямого диалога с ДНР и ЛНР, выступает против закрепления в конституции особого статуса региона, а также требует вопреки минским договоренностям передать под контроль Киева участок границы с Россией в Донбассе до выполнения политической части соглашений. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в опубликованном в среду на этой неделе интервью польской газете "Речь Посполита" в очередной раз исключил возможность предоставления Донбассу особого статуса.