Погранохрана Польши заявила о наплыве мигрантов на границу с Белоруссией через Россию

ВАРШАВА, 3 февраля. /ТАСС/. Пограничная охрана Польши заявила о новом направлении прибытия мигрантов на польско-белорусскую границу. По словам пресс-секретаря службы Анны Михальской, в последнее время многие нелегалы прибывают на границу через Россию.

"В этом году мы явно наблюдаем, что большинство людей, приблизительно две трети [от общего количества], прибывает из своих стран происхождения в Россию, чаще всего в Москву, а затем - в Белоруссию и на границу", - сказала она в четверг журналистам, назвав происходящее "новым трендом" нелегальной миграции в ЕС.

Как указала Михальская, в среду погранохрана задержала четырех граждан Шри-Ланки и трех - Йемена. "Мигранты из Шри-Ланки признали, что прилетели через Дубай в Москву, а оттуда в Минск. А граждане Йемена сначала добрались до Судана, а затем в Москву. Там они хотели остаться, но узнали, что могут ехать в Белоруссию, а оттуда на Запад", - рассказала она.

Всего в январе текущего года польская погранохрана задержала 39 нелегальных мигрантов. В этой группе больше всего представителей Шри-Ланки (20 человек) и Сирии (12). Есть также кубинцы, палестинцы, граждане Йемена и Туркмении. Они размещены в закрытых центрах для иностранцев.

Кризис на границах Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала прошлого года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе, некоторые из них попытались силой попасть в Польшу, прорвав заграждение из колючей проволоки.

В последние месяцы мигранты периодически пытаются проникнуть на польскую территорию небольшими группами. Всего за минувший год было зафиксировано около 40 тыс. попыток нелегальных мигрантов незаконно проникнуть в Польшу из Белоруссии. Годом ранее их было только 122.