Возле офиса Зеленского в Киеве проходит пикет против насилия в украинской армии

КИЕВ, 3 февраля. /ТАСС/. Пикет граждан с требованием наказать виновных в насилии в украинских силовых структурах проходит у здания офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве. Как сообщило в четверг издание "Страна", "митинг справедливости" организован "против неуставных отношений и насилия в украинской армии и Национальной гвардии".

Родственники принесли фотографии погибших и пострадавших военнослужащих, они держат в руках плакаты с надписями "Власть, накажите виновных", "Наших детей убили, кто будет отвечать?" и другими.

Организаторы отмечают, что проблема насилия в армии масштабная, однако власть и правоохранительные органы на нее практически не обращают внимания, случаи смертей из-за неуставных отношений замалчиваются. Протестующие требуют расследовать уголовные дела и добиться наказания виновных. Всего в акции принимают участие несколько десятков человек.

Последний громкий случай, связанный с гибелью силовиков на Украине, произошел 27 января. В этот день военнослужащий Национальной гвардии Украины Артемий Рябчук открыл огонь из автомата на территории завода "Южмаш" в Днепре, погибли пять человек, еще пять получили ранения. Рябчук сам сдался полиции, суд избрал ему меру пресечения в виде ареста на два месяца. Открыто уголовное дело, максимальное возможное наказание - пожизненное заключение. Как сообщал представитель Госбюро расследований, рассматриваются несколько версий произошедшего, в том числе возможные неуставные отношения, которые могли быть причиной трагедии.