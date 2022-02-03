МИД ДНР: Париж и Берлин будто молча содействуют Киеву, не реагируя на его провокации

ДОНЕЦК, 3 февраля. /ТАСС/. Франция и Германия игнорируют провокации Украины в Донбассе, и если их реакция не последует, то это можно будет расценить "как безмолвное содействие Киеву". Об этом в четверг заявила полпред Донецкой народной республики (ДНР) на минских переговорах, министр иностранных дел республики Наталья Никонорова.

"Ситуация [в Донбассе] по вине Киева за последнюю неделю напряжена до предела. Игнорирование такого положения дел странами - гарантами [минских соглашений], имеющими влияние на Украину, в особенности Францией и Германией, представляется абсолютно недопустимым. Если представители этих государств продолжат закрывать глаза на провокационное поведение Украины и не окажут на украинские власти необходимого давления с целью недопущения таких действий, это можно будет интерпретировать как безмолвное содействие Киеву", - цитирует ее пресс-служба дипведомства.

Никонорова напомнила, что начиная с 28 января "практически ни один день не обходился без провокации с украинской стороны". "Имеются факты сообщений о минировании 17 объектов в Донецке, Горловке и Макеевке, обнаружения самодельного взрывного устройства в Киевской районной администрации столицы, распространения ложных угроз минирования 400 зданий практически по всей территории республики, включая школы и другие образовательные учреждения", - отметила она.

По словам главы МИД ДНР, техническими специалистами установлена причастность Киева к этим инцидентам, которые показывают, что "украинские провокаторы не гнушаются проводить свою деятельность против десятков тысяч человек, включая и самых юных жителей республики". "Поставив под угрозу жизни и здоровье наших детей, организаторы этих провокаций показали свое циничное и бесчеловечное отношение к Донбассу. И это уже не говоря о том, что такие акты агрессии являются грубейшими нарушениями не только минских соглашений, но и международного права, в частности Конвенции о правах ребенка 1989 года, Декларации о защите женщин и детей в чрезвычайных обстоятельствах и в период вооруженных конфликтов 1974 года, Женевских конвенций 1949 года и Дополнительных протоколов к ним 1977 года, а также многих других документов", - заявила она.

Как указала Никонорова, был убит военнослужащий Народной милиции ДНР вследствие сброса с украинского беспилотника взрывного устройства, серьезно ранен в бедро пулей украинского снайпера мирный житель Александровки.

"Также стало известно о том, что спецслужбы Украины готовили очередную диверсию в районе Докучаевска. К счастью, сотрудникам министерства государственной безопасности, нашедшим там схрон с оружием и огромным количеством взрывчатки, удалось предотвратить готовящуюся террористическую операцию украинских боевиков, но в противном случае ее последствия могли быть ужасающими", - заключила глава дипведомства ДНР.

Нарастание напряженности

В последнее время в Луганской и Донецкой народных республиках неоднократно обращали внимание на фиксируемые их разведслужбами приготовления Вооруженных сил Украины к активным боевым действиям в Донбассе. При этом, по данным республик, украинские военные тщательно скрывают стягивание сил. С 9 января в Донбассе отмечен рост напряженности, киевские силовики ведут обстрелы по всей линии соприкосновения.