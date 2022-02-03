В ДНР заявили, что поставки оружия на Украину увеличиваются каждый день

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин в четверг заявил, что поставки оружия на Украину увеличиваются каждый день, они идут из США, Польши, стран Балтии, Чехии и Ближнего Востока.

"Поставка оружия увеличивается. Каждый день приходят борта из США. Также они приходят с Прибалтики, Польши, Чехии, прилетают с Ближнего Востока. Идет насыщение вооружением Украины", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

Басурин также отметил, что число военных со стороны Украины у линии соприкосновения на Донбассе может быть больше 120 тыс. "Сейчас перемещаются еще три бригады, готовится четвертая - это еще порядка 20-25 тысяч. В итоге это будет до 150 тыс. Это не считая националистов, которые сюда тоже прибывают, поэтому группировка будет порядка 150 тыс.", - добавил он.

В последнее время в республиках Донбасса неоднократно обращали внимание на фиксируемые их разведслужбами приготовления Вооруженных сил Украины (ВСУ) к активным боевым действиям в Донбассе. При этом, по данным ДНР и Луганской народной республики (ЛНР), украинские силовики тщательно скрывают стягивание сил.

С 9 января в Донбассе отмечен рост напряженности, киевские силовики ведут обстрелы по всей линии соприкосновения.