Участники "бухарестской девятки" высказались за укрепление восточного фланга НАТО

БУХАРЕСТ, 3 февраля. /ТАСС/. Участники консультаций министров иностранных дел стран - участниц Бухарестского формата (В9) с главой французской дипломатии Жан-Ивом Ле Дрианом, который находится с визитом в Румынии, высказались за укрепление восточного фланга НАТО, "независимо от нынешнего развития ситуации безопасности". Это подчеркнул в четверг на пресс-конференции по их итогам министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску.

Бухарестский формат - инициатива президентов Румынии и Польши Клауса Йоханниса и Анджея Дуды, в которой участвуют страны - участницы НАТО, находящиеся на восточном фланге альянса: Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония ("бухарестская девятка"). Предыдущие встречи в этом формате, в том числе на высшем уровне, прошли в 2015, 2018, 2019 и 2021 годах.

"В сегодняшних дискуссиях коллеги, дипломаты В9 обозначили позицию, согласно которой укрепление восточного фланга [НАТО] необходимо, независимо от нынешнего развития ситуации безопасности", - сказал глава МИД Румынии. По словам Ауреску, участники констатировали "непрерывное ухудшение ситуации безопасности [в регионе] в результате дестабилизирующих действий России, усилившихся в последнее время".

Участники консультаций пришли к мнению, сказал Ауреску, что следует дать единый ответ на недавнее письмо министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о концепции неделимости безопасности, "по сути, возвратившись к предложениям, которые НАТО и, соответственно, США направили 26 января России".

В связи с участием впервые в Бухарестском формате украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы участники выразили "твердую политическую поддержку Украине перед лицом провокаций и угроз безопасности, с которыми она сталкивается".

В свою очередь Ле Дриан выступил с утверждением, что "используемые Россией средства беспрецедентны в недавней истории и позволяют ожидать всех возможных сценариев". Он повторил угрозу, согласно которой в случае прямой агрессии России на Украине против РФ немедленно будут применены жесткие санкции. Вместе с тем французский министр призвал к продолжению диалога с Россией во всех значимых структурах, в том числе в нормандском формате, выразив готовность содействовать реализации Минских соглашений. "Мы хотим вести диалог с Россией, тесно координируем усилия с США, но также напоминаем, что все, что касается Европы, не может быть решено без прямого участия Европы", - подчеркнул он.