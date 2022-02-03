Британские истребители сопровождают воздушное судно у границ королевства

ЛОНДОН, 3 февраля. /ТАСС/. Истребители Typhoon ВВС Великобритании были в четверг подняты в воздух для сопровождения воздушного судна, приблизившегося к "зоне интересов" Соединенного Королевства. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Королевских ВВС Великобритании, не уточнив, о каком воздушном судне идет речь.

"Истребители Typhoon Королевских ВВС, находящиеся в состоянии повышенной готовности, при поддержке самолета-заправщика Voyager с авиабазы Брайз-Нортон [английское графство Оксфордшир] были сегодня подняты в воздух с авиабазы Лоссимут [Шотландия] навстречу воздушному судну, приближавшемуся к границам зоны интересов Соединенного Королевства, - сообщил собеседник агентства. - Мы не будем сообщать какой-либо дополнительной информации до тех пор, пока идущая сейчас операция не будет завершена".

В среду норвежские и британские истребители были подняты в воздух навстречу двум российским стратегическим бомбардировщикам Ту-95 и двум противолодочным самолетам Ту-142. Последние выполняли полет в ходе учений в районе Северо-Восточной Атлантики. В Минобороны королевства подчеркнули, что самолеты ВКС РФ ни в какой момент не входили в воздушное пространство Великобритании.

Посольство России в Лондоне неоднократно обращало внимание на то, что британские политики и военные в последние годы часто ссылаются на якобы существующую российскую угрозу, чтобы оправдать увеличение оборонного бюджета и расширение британского военного присутствия в других регионах. Российские дипломаты также указывали, что многочисленные вылеты истребителей британских ВВС навстречу российским самолетам являются неоправданным расходованием материальных и человеческих ресурсов, создающим дополнительные риски для гражданской авиации.