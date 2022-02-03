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Австрия будет координировать с ЕС ответ на послание Лаврова по неделимости безопасности

В МИД Австрии сообщили, что страна приветствует дипломатические усилия по деэскалации

ВЕНА, 3 февраля. /ТАСС/. Австрия будет тесно координировать с партнерами по Евросоюзу ответ на послание министра иностранных дел России Сергея Лаврова по теме неделимости безопасности. Вена приветствует дипломатические усилия с целью деэскалации ситуации, заявили в четверг корреспондент ТАСС в МИД Австрии в ответ на просьбу прокомментировать, каким может быть ответ Австрии на письмо Лаврова.

"Мы будем тесно координировать ответ с нашими партнерами по ЕС и другими единомышленниками. Конечно, мы приветствуем все дипломатические усилия, которые способствуют деэскалации ситуации", - отметили в МИД Австрии.

Также Австрии касается обязательство по неприкосновенности территорий других стран, заявили в МИД.

Теги
АвстрияЛавров, Сергей ВикторовичРоссия
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