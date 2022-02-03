У Франции нет данных об использовании Украиной в Донбассе оружия, поставленного НАТО

ПАРИЖ, 3 февраля. /ТАСС/. МИД Франции не располагает информацией о том, что Украина использовала в Донбассе оружие, которое было получено от стран НАТО. Об этом сообщил в четверг представитель французского внешнеполитического ведомства.

"У нас нет никакой информации, которая бы подтвердили подобные обвинения", - сказал он, отвечая на вопрос одного из журналистов, есть ли у французской стороны сведения о применении Украиной оружия, полученного от НАТО.

Во французском МИДе напомнили, что в ходе состоявшейся в Париже в конце января встречи политсоветников лидеров нормандского формата было отмечено, что стороны должны соблюдать режим прекращения огня.

Специальная миссия ОБСЕ на Украине должна сообщать обо всех случаях нарушения этого режима, подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось, что Украина разместила в Донбассе вооружения, которые передали ей страны Запада на фоне обострения ситуации в регионе. В частности, об этом заявлял начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.

В последнее время Украина и ряд стран Запада стали вновь обвинять Россию в том, что та якобы готовится к агрессии в Донбассе, где с 2014 года продолжается внутренний вооруженный конфликт Киева с провозгласившими свою независимость Донецкой и Луганской народными республиками. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций с украинской стороны, чтобы оправдать звучащие обвинения, и предупредил, что попытки силового решения кризиса будут иметь самые серьезные последствия.