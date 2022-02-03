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Глава МИД Украины заявил "бухарестской девятке" о необходимости "сдерживать Россию"

Дмитрий Кулеба вновь заявил о якобы исходящей от России опасности и о "концентрации российских войск" на границе с Украиной

КИЕВ, 3 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба принял участие в министерской встрече "бухарестской девятки", в ходе которой заявил о необходимости "не дать России вернуть сферы влияния в Европе". Об этом сообщила в четверг пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

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"Страны "Бухарестской девятки" слишком хорошо знают, что такое "сфера влияния" <...> Сегодня в наших общих интересах приложить максимум усилий, чтобы не дать России вернуть сферы влияния в современной Европе. Наше единство и жесткость позиций способны защитить безопасность в Европе", - цитирует пресс-служба Кулебу.

По информации пресс-службы МИД, Кулеба участвовал в министерской встрече "девятки" по приглашению главы МИД Румынии Богдана Ауреску. Он первый раз присоединился к мероприятию такого формата. Бухарестский формат - инициатива президентов Румынии и Польши Клауса Йоханниса и Анджея Дуды, в которой участвуют страны НАТО, находящиеся на восточном фланге альянса: Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония ("бухарестская девятка"). Предыдущие встречи в этом формате, в том числе на высшем уровне, прошли в 2015-м, 2018-м, 2019-м и 2021 году.

По информации пресс-службы, Кулеба вновь заявил о якобы исходящей от России опасности и о "концентрации российских войск" на границе с Украиной, а также заверил, что Киев и его партнеры "скоординировали шаги" по реализации "комплексного пакета сдерживания России".

В последнее время Украина и ряд стран Запада стали обвинять Россию в том, что она якобы готовится к агрессии в Донбассе, где с 2014 года продолжается внутренний вооруженный конфликт Киева с провозгласившими независимость Донецкой и Луганской народными республиками. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций с украинской стороны, чтобы оправдать звучащие обвинения, и предупредил, что попытки силового решения кризиса будут иметь самые серьезные последствия.

При этом Россия выступила с инициативой заключения с США и НАТО юридически обязывающих документов о взаимных гарантиях безопасности из-за продолжающегося, как считают в Москве, "военного освоения" территории Украины Североатлантическим альянсом. Стороны провели несколько раундов переговоров, включая встречу главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном, на которой глава российского внешнеполитического ведомства еще раз подчеркнул, что Россия не собирается нападать на Украину.

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УкраинаРоссияКулеба, Дмитрий Иванович
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