В Ираке ликвидировали боевика ИГ

КАИР, 3 февраля. /ТАСС/. Силы безопасности Ирака в четверг ликвидировали боевика "Исламского государства" (ИГ, группировка запрещена в РФ), который пытался сбить военный самолет в северной провинции Салах-эд-Дин.

"Во время проведения [антитеррористической] операции в провинции Салах-эд-Дин, в которой были задействованы ВВС для прикрытия с воздуха, один из боевиков ИГ попытался открыть прямой огонь по самолетам командования армейской авиации. Террорист сразу же был убит, еще один ранен", - написал в Twitter пресс-секретарь главнокомандующего Вооруженными силами Ирака Яхья Расул.

Боевики ИГ оккупировали около трети иракской территории летом 2014 года. В июне того же года они захватили второй по величине город страны Мосул и объявили его столицей так называемого халифата. В 2015 году при поддержке международной коалиции правительственные силы начали широкомасштабную кампанию освобождения перешедших под контроль экстремистов районов. После поражения группировки в Ираке, о котором власти страны объявили в декабре 2017 года, обстановка в сфере безопасности заметно улучшилась, а атаки, в том числе теракты и другие вылазки, пошли на спад.

Силовые ведомства по-прежнему проводят в разных районах рейды с целью уничтожения террористического подполья, боевики которого все еще осуществляют нападения на сотрудников органов правопорядка, армию и мирных граждан, главным образом в северных провинциях Ирака.