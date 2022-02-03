Токаев и Си Цзиньпин обсудят перспективы развития стратегического партнерства

НУР-СУЛТАН, 3 февраля. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в четверг в Пекин, где планирует обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином перспективы развития стратегического партнерства двух стран. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

"Токаев по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина прибыл с рабочим визитом в Пекин. Завтра глава государства примет участие в церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр. 5 февраля Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин проведут переговоры, в ходе которых предполагается обсудить перспективы развития всестороннего казахско-китайского стратегического партнерства", - написал он на своей странице в Facebook.

Визит в КНР стал первой зарубежной поездкой Токаева в этом году. Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.