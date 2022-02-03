ЕС работает над скоординированным ответом на послание РФ по безопасности

ХЕЛЬСИНКИ, 3 февраля. /ТАСС/. ЕС подготовит скоординированный ответ на послание России по безопасности. Об этом сообщила на встрече с премьер-министром Финляндии Санной Марин в четверг в Хельсинки глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы работаем над координацией ответа. Мы едины, и этот ответ отразит это единство", - сказала она.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов Организации Североатлантического договора. Консультации по этим вопросам прошли 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января указанные инициативы обсуждались на совещании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопросы программы "Воскресное время" на Первом канале, которая транслировалась 30 января, заявил, что РФ направляет запрос НАТО и ОБСЕ с требованием разъяснить, намерены ли они выполнять ключевые обязательства по безопасности и "не укреплять свою безопасность за счет безопасности других".