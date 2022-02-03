В Баку заявили о готовности начать процесс делимитации границ с Арменией без предусловий

БАКУ, 3 февраля. /ТАСС/. Азербайджан готов к началу переговоров с Арменией по вопросу делимитации границ без каких-либо предварительных условий и на основе международного опыта. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел республики Джейхун Байрамов на брифинге по итогам переговоров с венгерским коллегой Петером Сийярто.

"Примерно две недели назад армянская сторона посредством Российской Федерации представила нам новые предложения, связанные с началом процесса делимитации границ. Не вдаваясь в детали этих предложений, могу только сказать, что были выдвинуты определенные предварительные условия для начала процесса [делимитации] и деятельности комиссии. За короткий срок азербайджанская сторона еще раз довела до противоположной стороны свою позицию. Была выражена наша открытость к началу этого процесса без каких-либо предварительных условий", - сказал глава МИД.

По словам Байрамова, Баку не наблюдает со стороны Еревана последовательности и устойчивого подхода в вопросе начала процесса делимитации. Он подчеркнул, что в международных отношениях есть достаточно устоявшийся опыт, связанный с определением границ. "Считаем, что для начала этого процесса нет необходимости в каких-то "изобретениях" и "креативных подходах". Международные границы должны быть признаны, комиссия [по делимитации] должна начать работу", - отметил азербайджанский министр.