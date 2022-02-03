На Украине объявили в розыск подозреваемого во взятке депутата Рады от партии Зеленского

КИЕВ, 3 февраля. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск депутата Верховной рады от основанной президентом Владимиром Зеленским партии "Слуга народа" Сергея Кузьминых по подозрению в получении взятки. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

"НАБУ разыскивает Кузьминых Сергея Владимировича", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале бюро.

Отмечается, что депутата объявили в розыск после взятия с поличным во время получения взятки в размере 558 тыс. гривен (почти $20 тыс.). "Решение принято из-за систематической неявки подозреваемого на вызовы правоохранительных органов, отсутствия его по месту жительства, и в связи с тем, что он скрывается от детективов НАБУ", - уточнили в бюро.

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины 28 января задержали депутата при получении взятки. По данным следствия, Кузьминых получил средства при содействии в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области. Депутат также является членом парламентского комитета по вопросам здравоохранения.