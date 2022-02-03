Джонсон заявил, что санкции против РФ в случае вторжения на Украину применят автоматически

ЛОНДОН, 3 февраля. /ТАСС/. Новый пакет санкций, подготовленных Великобританией против России, будет применен автоматически и без предварительного обсуждения в случае якобы планируемого российского вторжения на Украину. Об этом заявил в четверг глава британского правительства Борис Джонсон в эфире телеканала Sky News.

"В последние два-три месяца Великобритания в числе первых [западных стран] озаботилась ответом [на вторжение] и сформировала необходимый пакет экономических санкций, которые будут достаточно жесткими. Нужно, чтобы все понимали, что это [применение санкций], по сути, произойдет автоматически, без каких-либо дискуссий. Когда и если российское вторжение начнется, санкции автоматически начнут действовать", - сказал премьер-министр.