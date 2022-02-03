Глава ХСС в Бундестаге призвал включить США в "нормандский формат"

БЕРЛИН, 3 февраля. /ТАСС/. Глава земельной группы Христианско-социального союза (ХСС) в Бундестаге Александер Добриндт на фоне обострения ситуации на границе России и Украины выступил за расширение "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина и Франция) за счет включения в него Соединенных Штатов.

"Нам нужен "нормандский формат плюс" с участием США", - заявил Добриндт в четверг в Берлине. При этом он призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца "создать" такой формат. Германия, по словам политика, несет ответственность за поддержание мира, однако для этого потребуются дипломатические усилия. "Мы хотим быть сильными на словах, но и готовыми к обороне", - подчеркнул Добриндт.

Германия выступает за дипломатическое решение конфликта на Украине. Власти ФРГ высказываются против предоставления Украине летального оружия, это неоднократно подчеркивали и канцлер Олаф Шольц, и глава МИД Анналена Бербок. В то же время Берлин находится под сильнейшим давлением партнеров по ЕС, прежде всего Польши и стран Балтии, и США, которые требуют от правительства ФРГ "ясных сигналов" в направлении Москвы. Некоторые представители Украины и вовсе обвинили Германию в "предательстве друзей".

26 января в Париже прошли переговоры политических советников лидеров "нормандского формата". Первая более чем за год очная встреча представителей всех четырех стран, проходившая в Елисейском дворце, продлилась восемь с половиной часов. Стороны договорились через две недели продолжить дискуссии в Берлине. Предыдущая встреча, которая прошла 6 января в Москве, но без участия представителя Украины, продлилась около 4,5 часа.