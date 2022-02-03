Халифа Хафтар вернулся к командованию Ливийской национальной армией

КАИР, 3 февраля. /ТАСС/. Фельдмаршал Халифа Хафтар вновь принял полномочия командующего Ливийской национальной армией (ЛНА), которые он временно сложил с себя на период избирательной кампании, баллотируясь на пост президента Ливии. Об этом сообщил в четверг телеканал Al Arabiya.

22 сентября 2021 года Хафтар передал на три месяца командование ЛНА генерал-полковнику Абдель Раззаку ан-Надури, вплоть до 24 декабря 2021 года, когда в стране должны были состояться парламентские и президентские выборы.

Ан-Надури возглавит генштаб страны.

22 декабря 2021 года Высшая избирательная комиссия Ливии официально объявила о переносе выборов в стране. Новая дата до сих пор не определена. На подготовку и организацию нового голосования может уйти до 9 до 12 месяцев.