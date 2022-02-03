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В ЛНР заявили, что Киев будет использовать задержанного жителя республики для провокаций

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что житель республики был задержан сотрудниками Госпогранслужбы Украины при пересечении линии соприкосновения на официальном пункте пропуска, он хотел увидеть свою дочь, проживающую в Харькове

ЛУГАНСК, 3 февраля. /ТАСС/. Украинские пропагандисты намерены использовать в рамках информационной кампании показания, данные задержанным жителем Луганской народной республики (ЛНР) под давлением Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом в четверг сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"Оказывая психологическое и физическое воздействие на гражданское лицо, сотрудники СБУ добились от него лживых признательных показаний о прохождении военной службы в Народной милиции, а также сведений, дискредитирующих командование Народной милиции и руководство республики. По имеющимся у нас данным, полученные под давлением признания украинские пропагандисты намереваются использовать в рамках информационной кампании с кодовым названием Crushing sword", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оборонного ведомства ЛНР.

Филипоненко рассказал, что житель республики был задержан сотрудниками Госпогранслужбы Украины при пересечении линии соприкосновения на официальном пункте пропуска, он хотел увидеть свою дочь, проживающую в Харькове. При этом установлено, что гражданин находился в розыске на территории Украины за совершенный в 2012 году разбой. "Несколько недель с ним по телефону вел переговоры человек, представившийся сотрудником украинских правоохранительных органов, который пообещал ему помощь в уклонении от уголовной ответственности при возвращении на территорию Украины", - рассказал Филипоненко.

Однако сразу после прохождения пункта пропуска гражданин был задержан пограничниками и передан СБУ. "Сейчас не идет никакой речи об освобождении задержанного гражданина от уголовной ответственности. После получения от него необходимых лживых признаний украинские следственные органы намерены привлечь его к уголовной ответственности за ранее совершенное преступление", - добавили в Народной милиции.

В среду СБУ заявила, что задержала у линии соприкосновения якобы военнослужащего Народной милиции ЛНР.

О том, что украинские спецслужбы при поддержке западных разведок готовят информационную кампанию против ДНР, ЛНР и РФ, сообщил в понедельник начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко. По данным оборонного ведомства, цель данной кампании - ввести в заблуждение мировую общественность и обвинить республики Донбасса и Россию в агрессии против Украины. В частности, в рамках кампании готовятся соответствующие постановочные телесюжеты.

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Украина
Молния
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