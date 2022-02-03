В ЛНР заявили, что Киев будет использовать задержанного жителя республики для провокаций

ЛУГАНСК, 3 февраля. /ТАСС/. Украинские пропагандисты намерены использовать в рамках информационной кампании показания, данные задержанным жителем Луганской народной республики (ЛНР) под давлением Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом в четверг сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"Оказывая психологическое и физическое воздействие на гражданское лицо, сотрудники СБУ добились от него лживых признательных показаний о прохождении военной службы в Народной милиции, а также сведений, дискредитирующих командование Народной милиции и руководство республики. По имеющимся у нас данным, полученные под давлением признания украинские пропагандисты намереваются использовать в рамках информационной кампании с кодовым названием Crushing sword", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оборонного ведомства ЛНР.

Филипоненко рассказал, что житель республики был задержан сотрудниками Госпогранслужбы Украины при пересечении линии соприкосновения на официальном пункте пропуска, он хотел увидеть свою дочь, проживающую в Харькове. При этом установлено, что гражданин находился в розыске на территории Украины за совершенный в 2012 году разбой. "Несколько недель с ним по телефону вел переговоры человек, представившийся сотрудником украинских правоохранительных органов, который пообещал ему помощь в уклонении от уголовной ответственности при возвращении на территорию Украины", - рассказал Филипоненко.

Однако сразу после прохождения пункта пропуска гражданин был задержан пограничниками и передан СБУ. "Сейчас не идет никакой речи об освобождении задержанного гражданина от уголовной ответственности. После получения от него необходимых лживых признаний украинские следственные органы намерены привлечь его к уголовной ответственности за ранее совершенное преступление", - добавили в Народной милиции.

В среду СБУ заявила, что задержала у линии соприкосновения якобы военнослужащего Народной милиции ЛНР.

О том, что украинские спецслужбы при поддержке западных разведок готовят информационную кампанию против ДНР, ЛНР и РФ, сообщил в понедельник начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко. По данным оборонного ведомства, цель данной кампании - ввести в заблуждение мировую общественность и обвинить республики Донбасса и Россию в агрессии против Украины. В частности, в рамках кампании готовятся соответствующие постановочные телесюжеты.