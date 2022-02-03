Глава МИД Южной Кореи выразил протест Токио из-за кандидата в список ЮНЕСКО

СЕУЛ, 3 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ён провел телефонный разговор со своим японским коллегой Ёсимасой Хаяси и выразил ему протест из-за планов Токио включить золотые и серебряные рудники на острове Садо в список объектов Всемирного культурного наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Об этом в четверг сообщило южнокорейское Министерство иностранных дел.

"Чон Ый Ён подчеркнул, что основой для развития двусторонних отношений Сеула и Токио является правильное понимание их истории, и выразил глубокое разочарование и протест из-за того, что японское правительство решило отказаться от памяти о болезненных страницах истории использования принудительного труда корейцев и продолжать усилия по включению рудников на острове Садо в список объектов Всемирного культурного наследия", - говорится в сообщении южнокорейского ведомства.

1 февраля 2021 года правительство Японии официально предложило включить рудники в список ЮНЕСКО, проигнорировав предыдущие возражения Сеула. Решение компетентных органов ЮНЕСКО ожидается в мае 2023 года, передает агентство Yonhap.

Чон Ый Ён также попросил своего коллегу сдержать обещание японских властей упоминать данные о подневольном труде в описании уже включенных в список достопримечательностей. Такое заявление Япония сделала в 2015 году, указало министерство. Помимо этого, стороны обсудили состояние двусторонних отношений и ситуацию на Корейском полуострове. Министры выразили обеспокоенность из-за недавних ракетных пусков КНДР и договорились продолжить двустороннее сотрудничество, а также трехстороннее с участием США с целью возобновления диалога с Пхеньяном.

Золото и серебро на острове Садо добывалось с раннего Средневековья, а в XVII веке объем производства этих металлов вышел там на лидирующие позиции в мире. В первой половине прошлого века работы в шахтах вновь активизировались с использованием современной техники, туда были завезены около 1 200 рабочих с Корейского полуострова, который с 1910 по 1945 год находился под японским колониальным господством. Эксплуатация рудников Садо была полностью прекращена в конце 1980-х годов, сейчас они превращены в популярный туристический объект, где под землей воссозданы условия добычи драгоценных металлов в феодальные времена.