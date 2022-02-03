Суд Киева перенес заседание по делу Медведчука на 17 февраля

КИЕВ, 3 февраля. /ТАСС/. Киевский апелляционный суд перенес на 17 февраля рассмотрение апелляционной жалобы по делу главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), депутата Верховной рады Виктора Медведчука, которое должно было состоятся в четверг. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе суда.

"Рассмотрение апелляционной жалобы стороны защиты, поданной на определение следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 10 января 2022 года о продлении срока домашнего ареста в отношении Виктора Медведчука, отложено в связи с непоступлением материалов уголовного производства в Киевский апелляционный суд, а также из-за болезни председательствующего судьи. Заседание назначено на 12:00 (13:00 мск) 17 февраля", - сказали в пресс-службе.

Ранее депутаты Верховной рады от ОПЗЖ Василий Нимченко и Григорий Мамка выступили с совместным заявлением, в котором указали, что власти Украины грубо нарушают законы, удерживая Медведчука под арестом более полугода. По их мнению, продление круглосуточного домашнего ареста более шести месяцев противоречит Конституции и Уголовному кодексу Украины, а также решениям Европейского суда по правам человека. Они подчеркнули, что совокупный срок содержания под домашним арестом во время досудебного расследования не может превышать полугода, в связи с чем Медведчук должен был выйти из-под домашнего ареста не позднее 13 ноября 2021 года.

Дела против Медведчука

Медведчуку в мае 2021 года предъявили обвинения по статьям "Государственная измена" и "Нарушение законов и обычаев войны". Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

В октябре текущего года оппозиционеру предъявлено еще одно обвинение, на этот раз по статьям "Государственная измена" и "Содействие деятельности террористических организаций". По версии следствия, он якобы причастен к поставкам угля из неподконтрольных Киеву районов Донбасса в конце 2014 - начале 2015 гг. на сумму более 200 млн гривен (около 7,6 млн долларов). Политик остается под круглосуточным домашним арестом по первому делу. Апелляция защиты политика на его арест осталась без удовлетворения.

Медведчук считает уголовные дела против него сфабрикованными, а сам процесс - политическими репрессиями.