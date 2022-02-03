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Президент Аргентины назвал отношения с Россией братскими

Альберто Фернандес заявил, что Аргентина и Россия должны придать импульс соглашению о стратегическом партнерстве
Президент Аргентины Альберто Фернандес и президент РФ Владимир Путин Сергей Карпухин/ТАСС
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Президент Аргентины Альберто Фернандес и президент РФ Владимир Путин
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Президент Аргентины назвал отношения с Россией братскими.  Об этом заявил в четверг Альберто Фернандес, выступая на совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным по итогам переговоров в Кремле.

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По словам президента Аргентины, переговоры с Владимиром Путиным были откровенными. "Это большая честь - встретиться сегодня с вами. У нас был очень откровенный разговор, очень открытый по тем вопросам, которые наши страны решают в двусторонней повестке", - отметил Фернандес.

Он также подчеркнул, что обе страны "поддерживают политику многостороннего сотрудничества и многополюсного мира".

Фернандес также заявил, что Аргентина и РФ должны придать импульс соглашению о стратегическом партнерстве. "Я попросил президента [Путина], чтобы мы сделали так, чтобы соглашение о стратегическом партнерстве, которое Аргентина подписала в 2015 году, заработало во всю свою силу", - сказал он.

По его словам, странам надо углубить совместную работу, чтобы "Россия и Аргентина расширили свои связи".

Фернандес считает, что Россия и Аргентина могут совместно производить не только вакцины, но и другие продукты. "Мы можем вместе запустить производство не только вакцин [от коронавируса], но и других продуктов. Это может быть с российскими инвестициями в Аргентине. Мы можем обеспечить обмен технологиями, чтобы Аргентина могла проводить дальнейшую индустриализацию в стране", - указал он.

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АргентинаРоссия
Молния
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