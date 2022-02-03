МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Президент Аргентины назвал отношения с Россией братскими. Об этом заявил в четверг Альберто Фернандес, выступая на совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным по итогам переговоров в Кремле.

По словам президента Аргентины, переговоры с Владимиром Путиным были откровенными. "Это большая честь - встретиться сегодня с вами. У нас был очень откровенный разговор, очень открытый по тем вопросам, которые наши страны решают в двусторонней повестке", - отметил Фернандес.

Он также подчеркнул, что обе страны "поддерживают политику многостороннего сотрудничества и многополюсного мира".

Фернандес также заявил, что Аргентина и РФ должны придать импульс соглашению о стратегическом партнерстве. "Я попросил президента [Путина], чтобы мы сделали так, чтобы соглашение о стратегическом партнерстве, которое Аргентина подписала в 2015 году, заработало во всю свою силу", - сказал он.

По его словам, странам надо углубить совместную работу, чтобы "Россия и Аргентина расширили свои связи".

Фернандес считает, что Россия и Аргентина могут совместно производить не только вакцины, но и другие продукты. "Мы можем вместе запустить производство не только вакцин [от коронавируса], но и других продуктов. Это может быть с российскими инвестициями в Аргентине. Мы можем обеспечить обмен технологиями, чтобы Аргентина могла проводить дальнейшую индустриализацию в стране", - указал он.