Глава МИД КНР: визит Путина на начало Олимпиады демонстрирует дружбу лидеров двух стран

ПЕКИН, 3 февраля. /ТАСС/. Ожидаемый визит президента России Владимира Путина в Китай на церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Пекине отражает уровень дружбы между лидерами двух стран. Об этом заявил в четверг глава МИД КНР Ван И на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Как он отметил, в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин и Путин проведут первую за последние два года очную встречу и наметят планы по развитию российско-китайских отношений в постпандемийную эпоху.

"Это демонстрирует высокую степень взаимного доверия и дружеских отношений между двумя главами государств", - приводятся его слова в сообщении на сайте МИД Китая.

Китай и Россия также выступили в поддержку успешного проведения зимних Олимпийских игр в Пекине и готовы вместе противостоять политизации спорта.

"Обе стороны единогласно согласились развивать олимпийский дух, вместе противостоять политизации спорта, вместе поддерживать успешное проведение зимних Олимпийских игр в Пекине", - говорится в документе.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпийские игры - с 4 по 13 марта. Столица КНР была выбрана местом проведения Олимпиады и Паралимпиады на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года. Пекин станет первым городом в мире, который принял как летние (2008), так и зимние Олимпийские игры.