Израиль и Бахрейн подписали меморандум о взаимопонимании в военной области

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 февраля. /ТАСС/. Министры обороны Израиля и Бахрейна Бени Ганц и Абдалла бен Хасан ан-Нуайми подписали в четверг в Манаме меморандум о взаимопонимании, предусматривающий развитие сотрудничества в области разведки и взаимодействия в военной и промышленной сферах. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны еврейского государства.

"В рамках визита [Ганца в Бахрейн] министр и его бахрейнский коллега подписали исторический меморандум о взаимопонимании между двумя странами в штабе ВС Бахрейна в Манаме. Структура меморандума о взаимопонимании направлена на поддержку любого будущего сотрудничества в области разведки, взаимодействия военных, промышленного сотрудничества и многого другого", - говорится в заявлении. "Ганц выразил надежду, что будущее сотрудничество укрепит вооруженные силы обеих стран и будет способствовать региональной безопасности и стабильности", - добавили в израильском Минобороны.

Министр обороны Израиля в среду вечером прибыл с первым в истории визитом в Бахрейн, а в четверг начал официальную программу с посещения штаба Пятого флота США. В сентябре 2020 года в Вашингтоне израильская сторона при активном посредничестве США подписала документы о нормализации отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном. До заключения этой трехсторонней сделки, получившей название "Авраамовы соглашения", у еврейского государства из арабских стран были дипломатические отношения только с Египтом и Иорданией.