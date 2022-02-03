Союз журналистов Германии призвал Москву отменить меры в отношении Deutsche Welle

БЕРЛИН, 3 февраля. /ТАСС/. Германский союз журналистов (DJV) призвал президента России Владимира Путина отменить меры против медиакомпании Deutsche Welle, которые были приняты в ответ на запрет вещания телеканала RT DE в ФРГ. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении организации.

"Германский союз журналистов призывает президента России Владимира Путина немедленно отменить запрет на вещание Deutsche Welle, о котором было объявлено сегодня в полдень", - говорится в нем. "Нет никакого оправдания этим радикальным мерам цензуры", - приводятся слова председателя DJV Франка Ибералля. Он назвал меры российских властей "дешевой реакцией" на решение германского регулятора запретить телеканалу RT DE вещание на немецком языке в ФРГ. "В отличие от пропагандистского канала RT DE Deutsche Welle предлагает независимую и критическую журналистику", - считают в германской организации.

В Союзе журналистов ФРГ заявили, что ожидают от правительства Германии "ясного протеста" против шагов российской стороны. "Правительство ФРГ несет ответственность за Deutsche Welle и ее сотрудников. Это нужно ясно дать понять Москве", - заявили в DJV.