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Гендиректор DW считает меры властей РФ против медиакомпании чрезмерными

Петер Лимбург также заявил, что медиакомпания планирует оспорить меры Москвы и усилить освещение событий в России
Гендиректор Deutsche Welle Петер Лимбург Andreas Rentz/Getty Images
Описание
Гендиректор Deutsche Welle Петер Лимбург
© Andreas Rentz/Getty Images

БЕРЛИН, 3 февраля. /ТАСС/. Германская медиакомпания Deutsche Welle (DW) намерена сделать юридические шаги для того, чтобы оспорить меры российских властей, принятые против нее. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении генерального директора DW Петера Лимбурга.

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"Меры, принятые российскими властями, не поддаются объяснению и представляют собой чрезмерную реакцию. С нами играют так, как поступают со средствами массовой информации только в автократиях", - считает Лимбург.

"Мы официально протестуем против этой абсурдной реакции правительства России и сделаем юридические шаги для того, чтобы оспорить объявленные меры", - добавил он.

Вместе с тем Лимбург подчеркнул, что DW продолжит работу офиса в Москве, пока не поступит официального уведомления о запрете на деятельность медиакомпании. "Даже если нам в конечном итоге придется его закрыть, это не повлияет на наше вещание в России", - заключил он, уточнив, что DW, скорее всего, усилит освещение событий в РФ.

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