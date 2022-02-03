Кабмин Хорватии отклонил предложение оппозиции об отставке министра строительства

ЗАГРЕБ, 3 февраля. /ТАСС/. Правительство Хорватии в четверг отклонило предложение оппозиции поднять вопрос о вынесении вотума недоверия министру территориального планирования, строительства и государственной собственности Дарко Хорвату. Об этом сообщил сам глава ведомства после состоявшегося заседания кабинета министров.

"Предложение [оппозиции о поднятии вопроса о вотуме недоверия] было отклонено очень четко и очень решительно", - подчеркнул Хорват.

"После встречи [в правительстве] и при полной поддержке партий правящей коалиции я думаю, что каждое последующее слово излишне, - также добавил министр. - В настоящее время нет необходимости в каких-либо отставках, кто бы об этом ни просил".

Оппозиционное крыло, состоящее из 62 депутатов, в связи с медленными, по их мнению, темпами восстановительных работ в регионах, пострадавших от мощных землетрясений в марте и декабре 2020 года, выдвинули инициативу о запуске процедуры вынесения вотума недоверия министру территориального планирования, строительства и государственной собственности Дарко Хорвату.