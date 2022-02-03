Эрдоган верит, что ситуация на Украине может быть преодолена в рамках минских соглашений

АНКАРА, 3 февраля. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил в четверг уверенность в том, что ситуация на Украине может быть преодолена в рамках минских соглашений. Об этом турецкий лидер заявил на пресс-конференции в Киеве по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Трансляция выступления велась на его странице в Twitter.

"Мы ценим роль миссии ОБСЕ на Украине. Мы искренне верим, что кризис будет разрешен мирным и дипломатическим путем в рамках территориальной целостности Украины и минских соглашений", - подчеркнул президент Турции.