Новым главарем ИГ вместо уничтоженного США аль-Курейши станет уроженец Ирака

КАИР, 3 февраля. /ТАСС/. Новым главарем террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) вместо уничтоженного ВС США на северо-западе Сирии Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши станет уроженец Ирака по фамилии аль-Исауи. Об этом сообщил в четверг телеканал Al Arabiya.

По его данным, ранее аль-Исауи исполнял функции заместителя аль-Курейши. Другой информации о нем пока не приводится.

Между тем в январе 2021 года международная коалиция во главе с США информировала о ликвидации главаря иракского филиала ИГ Абу Ясира аль-Исауи.

В четверг пресс-служба Белого дома распространила письменное заявление президента США Джо Байдена, где говорится о том, что американские ВС провели успешную контртеррористическую операцию на северо-западе Сирии, в результате которой был уничтожен главарь ИГ аль-Курейши. Согласно источникам агентства Associated Press, при проведении операции на сирийской территории, недалеко от границы с Турцией, были убиты не менее 13 человек. Среди них шесть детей и четыре женщины.