Саммит ЭКОВАС не стал вводить новые санкции против Буркина-Фасо

ПРЕТОРИЯ, 3 февраля. /ТАСС/. Саммит лидеров государств Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), состоявшийся в четверг в столице Ганы Аккре, принял решение не вводить новых санкций против Буркина-Фасо, где военные в минувшем месяце захватили власть в результате государственного переворота. Об этом сообщило AFP со ссылкой на одного из участников встречи.

"Мы намерены как можно скорее запросить [военные] власти Буркина-Фасо представить четкий и быстрый график восстановления в стране конституционного порядка", - заявил собеседник агентства.

Как сообщила местная радиостанция SABC, на саммите с докладом о поездке в Буркина-Фасо делегации ЭКОВАС выступила ее глава - министр иностранных дел и региональной интеграции Ганы Ширли Айоркор-Ботчуэй. Она заявила о позитивном впечатлении от состоявшихся 31 января в Уагадугу переговоров с военными властями во главе с их лидером подполковником Полем-Анри Сандаого Дамибой. По словам министра, "военные оказались очень открытыми для наших предложений, и это хороший знак".

Нынешний саммит ЭКОВАС стал вторым по счету, в повестке которого стоит вопрос о политике в отношении Буркина-Фасо после произошедшего там государственного переворота. Ранее, 28 января, на чрезвычайном саммите ЭКОВАС было принято решение о приостановке членства Буркина-Фасо в региональной организации, однако его участники не ввели против этой страны других санкций. Данная ситуация сохранилась и после нынешней встречи.

Военные подняли мятеж в Буркина-Фасо 23 января и через сутки захватили власть, которая сейчас находится в руках созданного ими "Патриотического движения за охрану и восстановление". Его возглавляет подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба. Военные объявили об отстранении президента Буркина-Фасо Рока Марка Кристиана Каборе, роспуске правительства и парламента. Одновременно они заявили, что вскоре представят график возвращения Буркина-Фасо к конституционному порядку. Военные объявили 31 января, что Дамиба стал президентом Буркина-Фасо, главой государства и верховным главнокомандующим.