Власти США признали, что при проведении операции по ликвидации главаря ИГ погибли дети

ВАШИНГТОН, 3 февраля. /ТАСС/. Администрация США признала, что во время операции на северо-западе Сирии по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) погибли дети, Вашингтон считает, что ответственность за это несут боевики. С данными заявлениями выступили в четверг представители администрации США высокого ранга на спецбрифинге.

Как уточнили сотрудники, главарь ИГ Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курейши привел в действие взрывное устройство. По словам представителя администрации США, прогремел "мощный взрыв, при котором погиб он [главарь ИГ] и еще несколько человек, включая его жену и детей". На брифинге уточнили, что в доме, где находился главарь ИГ, также был один из его соратников. Он и его жена были убиты.

"Вместе с ними в комнате также могли быть дети, я не знаю, сколько именно", - отметил представитель администрации. На брифинге уточнили, что "восемь детей были благополучно вывезены с места".

По данным агентства Associated Press, при проведении операции были убиты не менее 13 человек. Среди них шесть детей и четыре женщины.