СМИ: визит Шольца в Москву состоится 15 февраля

БЕРЛИН, 3 февраля. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц посетит Россию 15 февраля, до этого он посетит Вашингтон и Киев. Об этом сообщила в четверг газета Süddeutsche Zeitung.

По информации ее источников, основной целью поездок станет снижение напряженности вокруг Украины. Как пишет газета, запрет на вещание в России медиакомпании Deutsche Welle омрачит визит Шольца в Москву.

Канцлер намерен активизировать дипломатические усилия в ситуации вокруг Украины, отметило издание. По информации Süddeutsche Zeitung, во вторник, 8 февраля, Шольц проведет переговоры в Берлине с президентами Франции и Польши Эмманюэлем Макроном и Анджеем Дудой в рамках так называемого Веймарского треугольника. Они будут посвящены главным образом урегулированию конфликта на Украине.

В кабмине ФРГ в четверг ТАСС не подтвердили визит Шольца в Москву, отметив лишь, что о графике канцлера на предстоящую неделю сообщается по пятницам.

В среду вечером Шольц в интервью телеканалу ZDF сообщил о планах посетить Москву и встретиться там с президентом России Владимиром Путиным. Канцлер подчеркнул, что активно сотрудничает с союзниками и партнерами в Европейском союзе по вопросу Украины. Согласно информации правительства ФРГ, с момента вступления Шольца в должность канцлера (8 декабря) у него состоялся лишь один телефонный разговор с президентом РФ - 21 декабря.

7 февраля в Вашингтоне состоится встреча канцлера Германии с президентом США Джо Байденом. В заявлении Белого дома говорилось, что "лидеры обсудят общую приверженность дипломатии и совместным усилиям по сдерживанию дальнейшей российской агрессии в отношении Украины". Стороны также затронут борьбу с пандемией, вопросы изменения климата, содействие экономическому развитию и укрепление международной безопасности на основе демократических ценностей.