Госминистр ФРГ по СМИ считает, что ситуации с RT DE и Deutsche Welle нельзя сравнивать

БЕРЛИН, 3 февраля. /ТАСС/. Госминистр ФРГ по вопросам культуры и СМИ Клаудиа Рот назвала неприемлемым запрет вещания германской медиакомпании Deutsche Welle в России. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Рот.

"Запрет вещания Deutsche Welle в России и закрытие ее офиса в Москве абсолютно неприемлемы", - отметила Рот. При этом она добавила, что, вероятно, данный шаг российских властей является ответной реакцией на решение Комиссии по лицензированию и надзору за СМИ ФРГ о запрете вещания телеканала RT DE в Германии.

Вместе с тем госминистр подчеркнула, что ситуацию вокруг RT DE и Deutsche Welle нельзя сравнивать.

"RT DE в настоящее время осуществляет вещание без лицензии и не обращался за разрешением", - заметила она. На этом основании, по словам Рот, регулятор ФРГ принял подобное решение. "Это совершенно иная ситуация, чем у DW, у которой сейчас отзывают лицензию", - заключила госминистр, призвав не злоупотреблять проблемами вокруг телеканала RT DE.