Ущерб от блокады Кубы со стороны США за 60 лет превысил $144 млрд

ГАВАНА, 3 февраля. /ТАСС/. Торгово-экономическое эмбарго США в отношении Кубы, введенное в 1962 году, нанесло ущерб экономике острова в общей сложности на $144 млрд. Соответствующее заявление в четверг распространил МИД Кубы.

"Совокупный ущерб [от эмбарго] за эти шесть десятилетий превышает $144 млрд 413,4 млн, - говорится в документе. - Правительство США <...> продвигает информационную кампанию с целью посеять идею о том, что последствия блокады незначительны, не наносят реального вреда кубинской экономике и не являются существенной проблемой для нашего развития и нашей экономической стабильности. Это ложь, которая распространяется через крупные средства массовой информации на службе империализма и соцсети. Она призвана влиять на умы многих, в том числе некоторых наших соотечественников".

Отмечается, что особенно усилилось давление на Гавану с 2019 года. В частности, на кубинскую экономику негативно повлияло препятствование поставок топлива на остров, а также дополнительные санкции США в период пандемии коронавируса.

США разорвали дипломатические связи с островным государством в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности. 3 февраля 1962 года Вашингтон объявил о введении в отношении Кубы торгово-экономического эмбарго. Борьба за его отмену входит в число приоритетов внешней политики Гаваны.

С 1992 года Куба ежегодно представляет на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН проект резолюции о необходимости отмены американского эмбарго. В поддержку документа неизменно голосует подавляющее большинство государств - членов всемирной организации.