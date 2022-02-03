Послы ЕС и НАТО обсудили ситуацию вокруг Украины и меры поддержки Киева

БРЮССЕЛЬ, 3 февраля. /ТАСС/. Послы Евросоюза и НАТО провели совместное заседание в Брюсселе для обсуждения ситуации на Украине и договорились координировать меры поддержки этой страны. Об этом сообщила в четверг пресс-служба НАТО.

"Концентрация российских сил у границ Украины и на ее территории (имеется в виду Крым - прим. ТАСС) обсуждалась на неформальной встрече Североатлантического совета и Комитета ЕС по обороне и безопасности", - сообщила пресс-служба НАТО. Эти структуры состоят из послов государств НАТО и ЕС в Брюсселе.

"НАТО продолжит консультироваться и координировать свои действия с близкими партнерами, включая Украину. Эта встреча стала возможностью углубить общий подход между странами НАТО и ЕС и укрепить единство усилий по поддержке Украины", - заявил по итогам встречи заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ. Он отметил, что эта встреча стала "частью регулярного политического диалога между послами НАТО и ЕС для обсуждения вопросов, представляющих общий интерес - от европейской безопасности до Афганистана, Китая и ответа на пандемию COVID-19".

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.