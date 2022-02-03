Бывший генсек ОБСЕ Гремингер назвал хорошим знаком послание главы МИД РФ

СТОКГОЛЬМ, 3 февраля. /ТАСС/. Послание главы МИД РФ Сергея Лаврова по теме неделимости безопасности, направленное руководству стран - членов ОБСЕ, является хорошим знаком и шагом в правильном направлении. Такую оценку российскому посланию дал бывший генеральный секретарь ОБСЕ, а ныне директор Центра исследований проблем безопасности в Женеве Томас Гремингер, сообщает в четверг шведский телеканал SVT.

"То, что Россия обратилась с просьбой ко всем странам, входящим в ОБСЕ, является хорошим знаком по многим причинам", - сказал он в интервью телеканалу.

По мнению эксперта, вопрос, с которым Россия обращается в том числе к Швеции и Финляндии - об их отношении и подходах к принципу неделимости безопасности, является актуальным в контексте того, как сформулирована европейская безопасность в документах ОБСЕ. Все главы стран, поставившие свои подписи под 8-м пунктом Стамбульского документа 1999 года - Хартией европейской безопасности, согласились с той формулировкой, на которую сейчас ссылается Россия.

"И это допустимо, поскольку принципы, в конце концов, согласованы ОБСЕ, два принципа, о которых я только что говорил [о праве каждой страны самостоятельно выбирать способ обеспечения своей безопасности и что безопасность одной страны не может обеспечиваться за счет безопасности другой]", - подчеркнул Гремингер.

При этом он отмечает возросшую серьезность обстановки в Европе "на фоне российской мобилизации на границе с Украиной". "То, чего сейчас не хватает, так это желания обсуждать эти вопросы, включая исключительно основополагающие, которые связаны с требованием России о гарантиях [безопасности]", - сказал Гремингер, добавив, что он согласен со всеми, кто считает, что нельзя вести переговоры под дулом пистолета.

Проекты договора и письмо

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов НАТО. Консультации по этим вопросам прошли 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января указанные инициативы обсуждались на совещании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Россия ожидает оперативной реакции на послание Лаврова по тематике неделимости безопасности, которое было направлено 28 января главам внешнеполитических ведомств США, Канады и ряда европейских стран. Об этом говорится в тексте послания, опубликованного на сайте МИД РФ во вторник.