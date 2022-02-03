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Глава правительства Северной Ирландии объявил об отставке

Пол Гивэн принял такое решение на фоне разногласий с Дублином по североирландскому протоколу в рамках Brexit

ЛОНДОН, 3 февраля. /ТАСС/. Первый министр (глава правительства) Северной Ирландии Пол Гивэн объявил в четверг о своей отставке на фоне сохраняющихся разногласий по вопросу имплементации североирландского протокола, который был подписан в рамках соглашения о выходе Соединенного Королевства из состава Европейского союза (ЕС).

"Сегодня заканчивается то, что было привилегией всей моей жизни, - работа на посту первого министра Северной Ирландии, - сказал Гивэн в обращении к жителям Ольстера. - Занимать эту должность было большой ответственностью, я часто ощущал на себе это бремя, чтобы делать то, что правильно для людей". Политик уточнил, что прекратит исполнять свои полномочия с 4 февраля.

В среду министр сельского хозяйства Северной Ирландии Эдвин Путс заявил об отмене таможенных проверок для товаров, ввозимых в Северную Ирландию по морю из других частей Соединенного Королевства, которые были введены в рамках таможенного режима с являющейся членом ЕС Республикой Ирландия, вступившего в силу поcле Brexit. Согласно ведущим политикам Демократической юнионистской партии (ДЮП), располагающей большинством мест в Ассамблее (парламенте) Северной Ирландии, включая Гивэна и Путса, североирландский протокол в его нынешнем виде угрожает территориальной целостности королевства, поскольку ставит Ольстер в неравное положение по сравнению с другими административно-политическими частями страны.

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