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Псаки заявила, что Байден из Белого дома следил за операцией по ликвидации главаря ИГ

Пресс-секретарь Белого дома не ответила, координировали ли США свои действия с РФ при проведении операции по ликвидации главаря ИГ

ВАШИНГТОН, 3 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден ночью в реальном времени отслеживал из Белого дома основные этапы операции по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши. Об этом заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопросы журналистов на борту самолета Байдена, который направился в Нью-Йорк.

"Ночью президент отслеживал ключевые моменты операции в режиме реального времени в ситуационной комнате Белого дома", - сказала она.

Псаки не ответила, координировали ли США свои действия с РФ при проведении операции по ликвидации главаря ИГ.  "Что касается международной координации, то это хороший вопрос, я уточню у Госдепартамента", - сказала она.

Между США и РФ в Сирии действует механизм для предотвращения инцидентов при проведении боевых действий.

Ранее Байден заявил, что Вооруженные силы США провели операцию на северо-западе Сирии, в результате которой уничтожили главаря ИГ Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши.

Теги
СШАРоссияБайден, ДжоПсаки, Джен
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