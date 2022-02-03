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Украина и Турция подписали восемь межгосударственных документов

Среди подписанных документов - соглашение о свободной торговле, соглашения о сотрудничестве в сфере молодежной политики, налоговой области, меморандумы о взаимопонимании в сфере стандартизации и качества, таможенной отрасли

КИЕВ, 3 февраля. /ТАСС/. Восемь межгосударственных документов были подписаны в четверг между Украиной и Турцией в рамках визита в Киев турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Трансляцию подписания вел телеканал "Украина-24".

Среди подписанных документов - соглашение о свободной торговле, соглашения о сотрудничестве в сфере молодежной политики, налоговой области, меморандумы о взаимопонимании в сфере стандартизации и качества, таможенной отрасли. Также подписано Рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях и Протокол между правительствами о внесении изменений в соглашение о сотрудничестве правоохранительных органов.

Кроме того, подписан План действий по взаимному признанию программ авторизованных экономических операторов.

Теги
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