Украина и Турция подписали восемь межгосударственных документов

КИЕВ, 3 февраля. /ТАСС/. Восемь межгосударственных документов были подписаны в четверг между Украиной и Турцией в рамках визита в Киев турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Трансляцию подписания вел телеканал "Украина-24".

Среди подписанных документов - соглашение о свободной торговле, соглашения о сотрудничестве в сфере молодежной политики, налоговой области, меморандумы о взаимопонимании в сфере стандартизации и качества, таможенной отрасли. Также подписано Рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях и Протокол между правительствами о внесении изменений в соглашение о сотрудничестве правоохранительных органов.

Кроме того, подписан План действий по взаимному признанию программ авторизованных экономических операторов.