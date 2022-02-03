ООН поддерживает усилия стран по организации диалога вокруг Украины

ООН, 3 февраля. /ТАСС/. В ООН поддерживают усилия стран по организации диалога вокруг Украины, Об этом заявил в четверг заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, комментируя инициативу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о посредничестве в переговорах между Киевом и Москвой.

"Относительно различных предложений о помощи, в том числе со стороны Турции: мы поддерживаем все страны в их усилиях по разрешению напряженности. Мы со своей стороны хотели бы, что все ключевые игроки, в том числе, разумеется, Россия и США, продолжали диалог друг с другом, чтобы мирно разрешить противоречия между собой", - сказал он.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил в четверг готовность организовать встречу лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского для обсуждения напряженности между Москвой и Киевом. Об этом Эрдоган заявил на пресс-конференции в Киеве по итогам переговоров с Зеленским.