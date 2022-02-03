В Белом доме утверждают, что учения России и Белоруссии ведут к росту напряженности

ВАШИНГТОН, 3 февраля. /ТАСС/. Администрация США полагает, что проведение совместных учений Россией и Белоруссией вызывает рост напряженности. Данную версию озвучила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопросы журналистов на борту самолета президента США Джо Байдена, следовавшего в Нью-Йорк.

"Наш постоянный представитель при ООН Линда Томас-Гринфилд выразила озабоченность по этому поводу во время выступления в ООН", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос. Как напомнила Псаки, Томас-Гринфилд ранее утверждала, что Россия перебросила около 5 тыс. военных в Белоруссию и может расширить свое присутствие до более чем 30 тыс. военнослужащих.

"Очевидно, что эти действия, направлены на эскалацию, а не на деэскалацию, мы, конечно, следим за данным развитием событий по мере выработки оценок относительно того, как поддержать партнеров по НАТО и в регионе и взаимодействовать с ними", - полагает пресс-секретарь Белого дома.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.