{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Белом доме утверждают, что учения России и Белоруссии ведут к росту напряженности

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд выразила озабоченность по этому поводу

ВАШИНГТОН, 3 февраля. /ТАСС/. Администрация США полагает, что проведение совместных учений Россией и Белоруссией вызывает рост напряженности. Данную версию озвучила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопросы журналистов на борту самолета президента США Джо Байдена, следовавшего в Нью-Йорк.

"Наш постоянный представитель при ООН Линда Томас-Гринфилд выразила озабоченность по этому поводу во время выступления в ООН", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос. Как напомнила Псаки, Томас-Гринфилд ранее утверждала, что Россия перебросила около 5 тыс. военных в Белоруссию и может расширить свое присутствие до более чем 30 тыс. военнослужащих.

"Очевидно, что эти действия, направлены на эскалацию, а не на деэскалацию, мы, конечно, следим за данным развитием событий по мере выработки оценок относительно того, как поддержать партнеров по НАТО и в регионе и взаимодействовать с ними", - полагает пресс-секретарь Белого дома.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Теги
БелоруссияСШАРоссияПсаки, Джен
ООН поддерживает усилия стран по организации диалога вокруг Украины
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее подтвердил готовность организовать встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского для обсуждения напряженности между Москвой и Киевом
Читать полностью