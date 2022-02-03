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Президент Молдавии обсудила с послом РФ вопросы двустороннего сотрудничества

Майя Санду подтвердила заинтересованность в диалоге по уничтожению боеприпасов, хранящихся на складах в непризнанном Приднестровье

КИШИНЕВ, 3 февраля. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду в четверг обсудила с послом России Олегом Васнецовым вопросы двустороннего сотрудничества в экономике, энергетике, социальной и культурной сферах.

"Глава государства высоко оценила прогресс, достигнутый в переговорах по соглашению о социальной защите граждан Молдовы, проживающих или работающих в Российской Федерации, отметив важность скорейшего подписания этого документа", - говорится в сообщении на сайте президента Молдавии.

Санду также подтвердила заинтересованность в диалоге по уничтожению боеприпасов, хранящихся на складах в непризнанном Приднестровье, и приветствовала готовность российской стороны внести свой вклад в реконструкцию учреждений культуры в Молдавии.

Теги
РоссияМолдавияСанду, Майя
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