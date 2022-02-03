Опрос показал, что большинство жителей Словакии выступают против военного соглашения с США

ПРАГА, 3 февраля. /ТАСС/. Военное соглашение Словакии с США, которое в четверг в Вашингтоне должны подписать министры обороны обеих стран, вызывает протест большинства словаков. Об этом свидетельствуют поступившие в ТАСС результаты опроса населения республики, проведенные словацким социологическим агентством MEDIAN.

Категорически против заключения военного соглашения высказываются 35% словаков. Еще 19% считают, что оно нецелесообразно для республики. По мнению 56% участников опроса, словацкие власти должны были бы провести общенародный референдум по поводу необходимости для страны столь спорного договора и узнать мнение граждан по данному вопросу. При этом лишь 15% опрошенных говорят "однозначное да" расширению военного сотрудничества с США.

Опрос был проведен с 26 января по 1 февраля. Были опрошены 1 006 респондентов, представляющие все возрастные группы и социальные слои пятимиллионной Словакии.

Американские ВС в случае заключения соглашения смогут использовать авиабазы Малацки-Кухиня (запад) и Слиач (центральная часть), а также другие военные объекты в Словакии. Армия республики получит в обмен финансирование из США. Речь пока идет о 100 млн долларов. Документ планируется подписать сроком на 10 лет с возможностью автоматического продления.

План жестко критикуют многие политики и общественность Словакии. Лидер социал-демократов, бывший премьер-министр государства Роберт Фицо убежден, что единственной целью соглашения является приближение ВС США к границе России. Между тем глава словацкоо МИД Иван Корчок заверял 12 января, что американцы без согласия Братиславы не смогут создавать свои военные объекты и перебрасывать военнослужащих в республику.