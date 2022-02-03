Экс-глава МВД Аваков считает, что эскалация вокруг Украины завершится в начале весны

КИЕВ, 3 февраля. /ТАСС/. Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что эскалация вокруг страны завершится в начале весны.

"Я думаю, что военный кризис этот, эскалация завершится в ближайшее время, мне бы очень хотелось этого", - сказал он в четверг в эфире телеканала "Украина-24".

На вопрос ведущей о том, возможно ли это до конца зимы, экс-министр ответил: "Я говорю жене, что к 8 марта, надеюсь, что все будет хорошо".

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее называл подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности и подчеркивал, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.