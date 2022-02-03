МИД Великобритании: страна доверяет утверждениям США о возможной провокации РФ на Украине

"Это очевидное и шокирующее доказательство беспричинной агрессии и тайной активности России по дестабилизации Украины. Такое воинственное намерение в отношении суверенной демократической страны полностью неприемлемо, мы это всячески осуждаем. Великобритания и наши союзники продолжат изобличать российские уловки и пропаганду и называть вещи своими именами. Единственный возможный вариант действий для России - это деэскалация, отказ [от агрессивных планов] и приверженность дипломатии", - утверждала Трасс в распространенном в четверг заявлении.

Ранее Пентагон выступил с утверждением, что Россия якобы готовила сфабрикованную видеозапись с нападением украинских сил на мирных жителей на территории РФ или непризнанных республик Донбасса, чтобы создать предлог для вторжения на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии ТАСС подчеркнул, что материалы о планах "вторжения" России на Украину публикуются в США не в первый раз, но за этим так ничего не следовало.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Песков ранее назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркивал, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.