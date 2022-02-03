Саммит ЭКОВАС потребовал от военных властей Буркина-Фасо график проведения выборов

ПРЕТОРИЯ, 3 февраля. /ТАСС/. Участники встречи лидеров государств Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), состоявшийся в четверг в столице Ганы Аккре, обратились к захватившим в минувшем месяце в Буркина-Фасо власть военным с требованием представить график проведения в стране президентских и парламентских выборов. Об этом сообщила южноафриканская радиостанция SABC со ссылкой на председателя Комиссии ЭКОВАС Жан-Клода Бру.

"Мы хотели бы быстро получить от нынешнего руководства Буркина-Фасо электоральный график, который позволит стране вернуться к гражданским институтам", - заявил он на итоговой пресс-конференции.

Бру также выразил сожаление в связи с тем, что находящиеся с августа 2020 года у власти в Мали военные до сих пор не представили ЭКОВАС приемлемый для этой организации временной график проведения президентских и парламентских выборов. "Подобный график может привести к смягчению режима санкций против Мали", - подчеркнул председатель Комиссии ЭКОВАС.

Состоявшийся саммит был посвящен развитию событий в Западной Африке, где с лета 2020 года военные в результате государственных переворотов захватили власть в Мали, Гвинее и Буркина-Фасо. На текущей неделе была предпринята попытка переворота еще в одной стране региона - Гвинее-Бисау. Однако она была пресечена подразделениями спецназа, сохранившими верность избранному главе государства.

Председатель саммита президент Ганы Нана Акуфо-Аддо заявил в ходе встречи, что ЭКОВАС необходимо коллективными действиями противостоять возникшей политической нестабильности в регионе, которая выражается в переворотах и захвате власти военными. "Давайте обратим особое внимание на эту опасную тенденцию и совместно найдем ей решение, прежде чем она подорвет стабильность во всем нашем регионе, - заявил Акуфо-Аддо. - Возврат переворотов бросает вызов демократическому образу жизни, который избрала для себя Западная Африка".

В работе нынешнего саммита участвовали представители 12 государств - членов ЭКОВАС из 15. Членство в организации Мали, Гвинеи и Буркина-Фасо приостановлено по причине захвата власти в этих странах военными.