Эрдоган встретился с экс-лидером запрещенного в РФ "Меджлиса крымско-татарского народа"

АНКАРА, 4 февраля. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган принял в четверг в Киеве делегацию, которую возглавлял бывший лидер запрещенного в РФ "Меджлиса крымско-татарского народа" Мустафа Джемилев. Соответствующее фото распространила канцелярия турецкого президента.

По данным агентства Anadolu, встреча проходила в аэропорту Борисполь.

Джемилев обвиняется в незаконном пересечении госграницы РФ (ч. 3 ст. 322 УК РФ), небрежном хранении огнестрельного оружия (ст. 224 УК РФ), незаконном приобретении и хранении боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

По данным следствия, 2 мая 2014 года Джемилев прибыл из Киева в аэропорт Шереметьево, где пограничники отказали ему во въезде в страну, и он отправился обратно на Украину. Однако уже на следующий день Джемилев в сопровождении иных лиц пересек государственную границу Российской Федерации в пункте пропуска "Армянск" ("Турецкий вал"). Дальнейшие его противоправные действия по нахождению на территории Республики Крым были пресечены сотрудниками силовых подразделений.

Также бывшему лидеру экстремистской организации вменяется незаконное приобретение и хранение боевых патронов к нарезному огнестрельному оружию калибра 7,62 мм. Джемилев хранил в сейфе в своем доме в Бахчисарае карабин ОП-СКС того же калибра. В СК отметили, что сын Джемилева узнал, где находится ключ от сейфа, забрал из него карабин в мае 2013 года и убил человека.